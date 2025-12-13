Глава ЛДПР предложил легализовать в России криптовалюты

Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР предлагает начать обсуждение легализации и разумного регулирования цифровых активов. Он отметил, что это не вопрос спекуляций, а вопрос технологического и финансового суверенитета. Слуцкий считает, что это откроет новые возможности для предпринимательства, особенно для молодёжи и IT-сектора.

По мнению Слуцкого, после «неизбежной исторической победы» в СВО Россия должна сосредоточиться на улучшении качества жизни граждан. Он отметил, что победа должна дать людям свободу жить, работать и растить детей без бюрократических преград, непосильных выплат и социальной несправедливости. В то же время, по его словам, необходимо искать пути для увеличения национального дохода страны.

Слуцкий также заявил, что Россия не может бесконечно запрещать то, что используется во всём мире. Он подчеркнул, что страна должна научиться управлять этими процессами.

«Мы не можем бесконечно запрещать то, чем пользуется весь мир. Мы должны этим управлять. После победы Россия должна быть открыта для будущего, а не замурована в архаичных запретах. Мы должны дать людям инструменты для развития, а не отнимать их под надуманным предлогом», — подчеркнул Леонид Слуцкий.