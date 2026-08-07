Глава Минцифры: Госуслуги превратятся в медиаплатформу без мессенджера

Министр представит новую концепцию в Калуге

Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил, что задача Госуслуг — стать большой социальной медиаплатформой. При этом он подчеркнул, что в новой продуктовой концепции мессенджер не предусмотрен, а «Макс» останется в жизни пользователей «навсегда». Новая концепция будет представлена в Калуге в закрытом режиме, уточнил министр.