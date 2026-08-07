В России
Опубликовано 07 августа 2026, 18:35
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Глава Минцифры: Госуслуги превратятся в медиаплатформу без мессенджера

Министр представит новую концепцию в Калуге
Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил, что задача Госуслуг — стать большой социальной медиаплатформой. При этом он подчеркнул, что в новой продуктовой концепции мессенджер не предусмотрен, а «Макс» останется в жизни пользователей «навсегда». Новая концепция будет представлена в Калуге в закрытом режиме, уточнил министр.
Глава Минцифры: Госуслуги превратятся в медиаплатформу без мессенджера
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждали создание универсальной цифровой экосистемы на базе Госуслуг. Преимуществом портала называли надёжную верификацию каждого пользователя.

«Сразу скажу — мессенджер в ней не предусмотрен. "Макс" в нашей жизни остается навсегда», — подчеркнул Шадаев, комментируя планы Минцфиры в отношении мессенджера внутри Госуслуг.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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