Глава Минэнерго заверил, что Россия не откажется от угля для энергетики

Главы Минэнерго подчеркнул, что в настоящее время угольная энергетика остаётся наиболее надёжным и стабильным источником электроэнергии. Цивилен также отметил, что уголь продолжает оставаться одним из наиболее экономичных источников энергии, что имеет решающее значение для определения цен на электроэнергию.

«Россия не планирует отказываться от угля для энергетики. Как заявил в ходе ВЭФ президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, запасов угля различного класса у нас хватит почти на тысячу лет», — заявил министр.