Глава Минобрнауки: ИИ в науке может остаться помощником или создать новую модель

Фальков подчеркнул, что машинное обучение и нейросети уже становятся неотъемлемой частью исследований — они меняют организацию работы, структуру знаний и сам процесс открытий. При этом министр отметил, что вопрос, перерастёт ли это в смену парадигмы, пока открыт. Министр отметил, что наука вряд ли изменится, так как ИИ — вспомогательный инструмент. При этом он добавил, что есть и другая точка зрения.

По его мнению, спор продолжится «ещё долго». По словам Фалькова, только спустя 10–20 лет, оглядываясь назад, учёные поймут, кто был прав.

«Наука вряд ли изменится, искусственный интеллект, при всём уважении к нему, — он вспомогательный инструмент. Но есть точка зрения о том, что появится совершенно новая модель науки, основанная на искусственном интеллекте. Проще говоря, это меняет саму парадигму со всеми вытекающими последствиями», — заявил министр в ходе XIV Всероссийского съезда советов молодых учёных и студенческих научных обществ.