Глава Минобрнауки заявил, что ИИ вдвое сокращает время синтеза лекарств

Анализ данных показывает, что ИИ ускорил синтез некоторых лекарств в два раза и улучшил изготовление металлических сплавов более чем в 200 раз в отдельных областях.

Фальков отметил, что внедрение ИИ в естественные науки и инженерные дисциплины снижает необходимость в полевых испытаниях, особенно в фармакологии и медицине. Это позволяет упростить процессы разработки и производства лекарственных препаратов, а в ряде случаев сократить время на подбор состава почти на 50%.

«Скорость синтеза металлических сплавов в некоторых областях [с применением искусственного интеллекта] выросла более чем в 200 раз. Целые области естественно-научного и инженерно-технического знания не требуют натурных испытаний <...> — фармакология, медицина. В некоторых случаях почти наполовину сокращается время пересбора составов лекарств — задача, которую раньше невозможно было решить», — рассказал Фальков в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые».