Глава Минтранса заверил в возможностях России обеспечить себя технологиями для ВСМ

Никитин сообщил, что строительство ВСМ продвигается по всему маршруту. В проекте задействовано более 10 000 рабочих и около 4000 единиц оборудования. Около 150 российских компаний участвуют в разработке и производстве поезда.

Министр подчеркнул, что этот проект знаменует собой значительный шаг на пути повышения транспортной независимости России. По словам Никитина, ни одна другая страна никогда не реализовывала проект высокоскоростной железной дороги в таких суровых климатических условиях. Никитин также подчеркнул, что вся железная дорога будет построена с использованием исключительно отечественных технологий, и для этого есть силы.

«Поезд строится, проектируется, разрабатываются уникальные узлы. Это проект полноценного российского транспортного суверенитета. Конечно, в таких условиях, в таком климате ВСМ ещё никто не строил. И здесь мы будем первыми в мире, полностью обеспечив себя российскими технологиями на всей протяжённости», — подчеркнул Никитин.