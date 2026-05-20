Глава NtechLab: лишь 7% российских камер видеонаблюдения работают с ИИ

По словам Паламарчука, компания уже внедряет решения в сфере ЖКХ. Например, в Нижегородской области запустили контроль площадок ТБО, а затем расширили мониторингом заполненности городских урн для своевременного вывоза мусора. В Нижегородской и Ростовской областях также реализуется проект по выявлению незаконного сброса строительных отходов.

Система автоматически фиксирует сброс мусора и сама выписывает штрафы. Раньше это было проблематично, так как виновника было трудно установить. Паламарчук подчеркнул, что использование ИИ в видеоаналитике позволяет эффективнее бороться с нарушениями и повышает безопасность городов.

«Сегодня в России 15 млн камер, но только 7% находятся под ИИ-видеоналитикой. Из них 5 млн камер – это камеры государственного, муниципального уровня, из них меньше 30% – под видеоналитикой», – рассказал Глава NtechLab.