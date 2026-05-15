Опубликовано 15 мая 2026, 14:25
Глава РАН: ИИ не уменьшит роль учёного, а лишь повысит эффективность

Методами машинного обучения пользуются с 1980-х
Президент РАН Геннадий Красников заявил, что опасения по поводу того, что искусственный интеллект «уменьшит роль учёного», не имеют оснований. Напротив, новые технологии позволяют исследователям работать эффективнее. Академик напомнил, что методами машинного обучения пользовались ещё в 1980-х годах для поиска корреляций.
Выступая перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и РАН, Красников подчеркнул, что предпочитает термин «машинное обучение» вместо «искусственный интеллект». По его словам, учёные уже давно используют эти методы, в том числе при обработке тысяч параметров в исследованиях.

Одна из главных тем заседания — как сократить срок от фундаментальных исследований до внедрения. Глава РАН отметил, что современные вычислительные возможности лишь усиливают человека, а не заменяют его. ИИ — это инструмент, который помогает учёным быстрее анализировать данные и принимать решения, но не подменяет их творческую и аналитическую роль.

«Сегодня просто намного возросли возможности для того, чтобы исследователи более эффективно работали. Но сказать, что роль учёного как-то будет уменьшаться — это, конечно, нет основания», — подчеркнул глава РАН.