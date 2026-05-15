Глава РАН: ИИ не уменьшит роль учёного, а лишь повысит эффективность

Выступая перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и РАН, Красников подчеркнул, что предпочитает термин «машинное обучение» вместо «искусственный интеллект». По его словам, учёные уже давно используют эти методы, в том числе при обработке тысяч параметров в исследованиях.

Одна из главных тем заседания — как сократить срок от фундаментальных исследований до внедрения. Глава РАН отметил, что современные вычислительные возможности лишь усиливают человека, а не заменяют его. ИИ — это инструмент, который помогает учёным быстрее анализировать данные и принимать решения, но не подменяет их творческую и аналитическую роль.

«Сегодня просто намного возросли возможности для того, чтобы исследователи более эффективно работали. Но сказать, что роль учёного как-то будет уменьшаться — это, конечно, нет основания», — подчеркнул глава РАН.