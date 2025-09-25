Глава Роскосмоса обсудил в Минске создание космической оптико-электронной аппаратуры

Гендиректор «Пеленга» Павел Поздняков представил российским коллегам научно-технические и производственные возможности предприятия. Основное внимание на переговорах было уделено совместным усилиям по созданию современного оптико-электронного оборудования для космического наблюдения за Землёй. Дмитрий Сикорский, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию, подробно рассказал о недавних достижениях компании в этой сфере.

Российская делегация ознакомилась с ключевыми объектами «Пеленга», включая специализированные «чистые» зоны для производства.

«В ходе встречи генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков подробно ознакомил российских коллег с научно-техническим и производственным потенциалом предприятия. Основное внимание в переговорах было уделено перспективам совместной работы в сфере создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. С докладом о новейших разработках предприятия в этом направлении выступил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Дмитрий Сикорский», — сказано в сообщении пресс-службы Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.