Глава Роскосмоса ознакомился с первой в России поточной линией сборки спутников

На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с поточной линией по сборке космических аппаратов массой до 100 кг, которая была разработана и запущена в АО «Решетнёв». На линии используются технологии встроенного контроля качества, роботизированные и автоматизированные системы, такие как «умный инструмент» и «машинное зрение», которые позволяют контролировать качество операций.

В пресс-службе отметили, что конвейерное производство позволяет быстро создавать многоспутниковые группировки при более низкой стоимости.

Также Баканов посетил производственную площадку и центр компетенции, где собираются и испытываются компоненты полезной нагрузки. В центре работают проектировщики, конструкторы, сборщики и испытатели, которые находятся на одной площадке. Это позволяет быстро решать вопросы при разработке и производстве изделий и обеспечивать полный спектр проверок их электрических и радиотехнических характеристик.

«На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с первой в России поточной линией сборки космических аппаратов массой до 100 кг, созданной и запущенной в АО "Решетнёв". На ней применены технологии встроенного качества, роботизация и автоматизированные системы, такие как "умный инструмент" и "машинное зрение" для контроля качества операций», — сказано в сообщении.