В России
Опубликовано 19 июля 2025, 17:15
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Глава Роскосмоса ознакомился с первой в России поточной линией сборки спутников

Производство рассчитано на выпуск малых аппаратов
Генеральный директор гоcкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов в ходе рабочей поездки на предприятие «Решетнёв», которое входит в состав корпорации, посетил первую в России конвейерную линию по сборке малых космических аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Глава Роскосмоса ознакомился с первой в России поточной линией сборки спутников
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с поточной линией по сборке космических аппаратов массой до 100 кг, которая была разработана и запущена в АО «Решетнёв». На линии используются технологии встроенного контроля качества, роботизированные и автоматизированные системы, такие как «умный инструмент» и «машинное зрение», которые позволяют контролировать качество операций.

В пресс-службе отметили, что конвейерное производство позволяет быстро создавать многоспутниковые группировки при более низкой стоимости.

Также Баканов посетил производственную площадку и центр компетенции, где собираются и испытываются компоненты полезной нагрузки. В центре работают проектировщики, конструкторы, сборщики и испытатели, которые находятся на одной площадке. Это позволяет быстро решать вопросы при разработке и производстве изделий и обеспечивать полный спектр проверок их электрических и радиотехнических характеристик.

«На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с первой в России поточной линией сборки космических аппаратов массой до 100 кг, созданной и запущенной в АО "Решетнёв". На ней применены технологии встроенного качества, роботизация и автоматизированные системы, такие как "умный инструмент" и "машинное зрение" для контроля качества операций», — сказано в сообщении.