Глава Роскосмоса подтвердил тестирование ракеты «Союз-5» в декабре

Опубликовано 23 августа 2025, 00:321 мин.
Глава Роскосмоса подтвердил тестирование ракеты «Союз-5» в декабреЭто ракета среднего класса
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью ТАСС подтвердил, что госкорпорация планирует осуществить первый испытательный запуск перспективной ракеты-носителя «Союз-5» в декабре 2025 года.
«Союз-5» разрабатывается в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек», предназначена для запусков автоматических спутников на околоземные орбиты. Эта ракета-носитель представляет собой перспективный российский космический аппарат среднего класса с увеличенной грузоподъёмностью.
Первый испытательный запуск запланирован на конец декабря текущего года, а полномасштабная эксплуатация планируется к 2028 году.
«Да, планируем на декабрь, все в силе», — подтвердил Баканов.