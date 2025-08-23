Глава Роскосмоса подтвердил тестирование ракеты «Союз-5» в декабре

«Союз-5» разрабатывается в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек», предназначена для запусков автоматических спутников на околоземные орбиты. Эта ракета-носитель представляет собой перспективный российский космический аппарат среднего класса с увеличенной грузоподъёмностью.

Первый испытательный запуск запланирован на конец декабря текущего года, а полномасштабная эксплуатация планируется к 2028 году.

«Да, планируем на декабрь, все в силе», — подтвердил Баканов.