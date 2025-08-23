В России
Опубликовано 23 августа 2025, 00:32
1 мин.

Глава Роскосмоса подтвердил тестирование ракеты «Союз-5» в декабре

Это ракета среднего класса
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью ТАСС подтвердил, что госкорпорация планирует осуществить первый испытательный запуск перспективной ракеты-носителя «Союз-5» в декабре 2025 года.
«Союз-5» разрабатывается в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек», предназначена для запусков автоматических спутников на околоземные орбиты. Эта ракета-носитель представляет собой перспективный российский космический аппарат среднего класса с увеличенной грузоподъёмностью.

Первый испытательный запуск запланирован на конец декабря текущего года, а полномасштабная эксплуатация планируется к 2028 году.

«Да, планируем на декабрь, все в силе», — подтвердил Баканов.