Глава Роскосмоса предложил привлекать космонавтов для разработки новой техники

Речь шла о перспективах развития промышленности, создании новой техники, использовании ИИ, участии в разработке новых скафандров и российской орбитальной станции. В ходе встречи Баканов осмотрел тренажёры космического корабля «Союз МС», пилотируемого корабля нового поколения, российского сегмента МКС, гидролабораторию и центрифугу.

«На встрече с космонавтами гендиректор Роскосмоса обсудил перспективы развития отрасли, создание новой космической техники, перспективы использования искусственного интеллекта, <…> отдельно остановился на необходимости привлекать действующих космонавтов к разработке новой техники, новых скафандров, при этом особое внимание уделив взаимодействию с разработчиками Российской орбитальной станции», — сообщила пресс-служба госкорпорации.