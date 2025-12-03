Глава Роскосмоса заявил о масштабном партнёрстве с Индией в космической сфере

По его словам, сотрудничество будет включать в себя обмен опытом в области двигателестроения, пилотируемых полётов, создания национальных орбитальных станций, а также подготовку специалистов и разработку ракетного топлива.

Баканов пояснил, что Россия обладает передовым опытом в космических двигателях и орбитальном космосе. Однако сотрудничество будет заключаться в взаимовыгодной координации, а не в обмене технологиями.

«Некорректно говорить, что делимся, мы ничем не делимся, мы планируем взаимовыгодно сотрудничать. И уже юридически значимые действия произойдут послезавтра», — подчеркнул глава Роскосмоса.