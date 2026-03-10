Глава Роскосмоса заявил о приверженности РФ сохранению космоса свободным от оружия

Баканов подчеркнул, что гонка вооружений в космосе может иметь катастрофические последствия для всего человечества, и призвал все действующие и будущие участники космической деятельности подтвердить свою приверженность существующим соглашениям.

Он также обратил внимание на необходимость обновления международных правовых норм с учётом появления новых технологий, в том числе использования ядерной энергии в космосе.

Глава «Роскосмоса» объявил, что в 2026 году состоится новая встреча с руководством NASA, и зарубежные страны продолжают изучать российские разработки, особенно в области пилотируемых космических полётов.

Баканов также напомнил, что в рамках национального проекта «Космос» до 2036 года планируется реализовать восемь федеральных программ, включая развитие спутниковой сети, пилотируемой космонавтики и космической ядерной энергетики. Первый модуль новой Российской орбитальной станции запланирован к запуску в 2028 году.

«Россия на всех международных площадках, включая ООН, выступает за незыблемость общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих космическую деятельность. Убеждены, что космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа», — подчеркнул Дмитрий Баканов в ходе интервью журналу «Разведчик».