Глава Роскосмоса заявил об отборе космонавтов в 2026 году посредством ИИ

Опубликовано 20 ноября 2025, 01:401 мин.
Глава Роскосмоса заявил об отборе космонавтов в 2026 году посредством ИИИИ поможет собирать воедино все данные
Роскосмос планирует запустить процесс отбора космонавтов с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
© Ferra.ru
По словам Баканова, этот процесс стартует в первом квартале 2026 года.
Баканов пояснил, что ИИ будет оценивать кандидатов на основе их физических и медицинских данных, а также результатов психологического обследования. Технология позволит организации собирать массив данных и систематически анализировать эту информацию.
«Мы будем оценивать их [космонавтов] физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это всё аккумулировать и проанализировать", - подчеркнул глава госкорпорации.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков