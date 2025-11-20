Глава Роскосмоса заявил об отборе космонавтов в 2026 году посредством ИИ

По словам Баканова, этот процесс стартует в первом квартале 2026 года.

Баканов пояснил, что ИИ будет оценивать кандидатов на основе их физических и медицинских данных, а также результатов психологического обследования. Технология позволит организации собирать массив данных и систематически анализировать эту информацию.

«Мы будем оценивать их [космонавтов] физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это всё аккумулировать и проанализировать", - подчеркнул глава госкорпорации.