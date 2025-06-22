Глава Роспотребнадзора предложила маркировать «Честным знаком» готовую еду

Эта идея была поддержана бизнес-сообществом на ПМЭФ 2025, где также было высказано желание проследить за качеством и происхождением продуктов. Президент компании X5 Group Екатерина Лобачева поддержала инициативу Поповой, подчеркнув необходимость в прослеживаемости и цифровых следах продуктов, — «где и как производится, как попадает к нам на полки [готовая еда]», отметила Лобачева.

Попова также обсудила возможность маркировки продуктов для отслеживания макро- и микроэлементов, и вице-президент Health&Nutrition Мария Петрова поддержала раскрытие состава продуктов, но призвала к внедрению единых стандартов для всех категорий товаров.

«Мы имеем опыт, когда с молочной продукцией навели порядок на рынке, с водой тоже эффект потрясающий, с БАДами сейчас очень эффективно. Если бы мы предложили вам ввести цифровую маркировку вашей готовой еды, как бы вы к этому отнеслись? Этот механизм даёт возможность обелить рынок очень быстро и очень эффективно», — подчеркнула Попова.