Глава Роспотребнадзора рассказала Путину о проекте «Санитарный щит»

В понедельник, 15 августа, президент принял участие по видеосвязи в церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в различных регионах страны. В начале мероприятия Анна Попова представила Путину обновлённую информацию о реализации проекта «Санитарный щит».

Попова подчеркнула, что в реализации проекта достигнут значительный прогресс, хотя проект ещё не завершён. Она подчеркнула, что впереди ещё четыре года работы, и поделилась предварительными результатами, достигнутыми на этом этапе.

«Санитарный щит» направлен на предотвращение проникновения опасных инфекций в Россию. Проект включает в себя создание специализированных лабораторий, оборудования и центров для проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, существуют планы по усилению и модернизации санитарно-карантинного контроля на государственной границе, а также другие меры.