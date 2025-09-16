В России
Опубликовано 16 сентября 2025, 16:45
1 мин.

Глава Роспотребнадзора рассказала Путину о проекте «Санитарный щит»

Реализация завершена на половину
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила Владимиру Путину о том, что федеральный проект «Санитарный щит» реализован уже на половину. В своем послании Федеральному Собранию в 2021 году Путин подчеркнул необходимость создания прочного и надёжного «санитарного щита» для обеспечения биологической и санитарно-гигиенической безопасности России с опорой на отечественные технологии.
© Council.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

В понедельник, 15 августа, президент принял участие по видеосвязи в церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в различных регионах страны. В начале мероприятия Анна Попова представила Путину обновлённую информацию о реализации проекта «Санитарный щит».

Попова подчеркнула, что в реализации проекта достигнут значительный прогресс, хотя проект ещё не завершён. Она подчеркнула, что впереди ещё четыре года работы, и поделилась предварительными результатами, достигнутыми на этом этапе.

«Санитарный щит» направлен на предотвращение проникновения опасных инфекций в Россию. Проект включает в себя создание специализированных лабораторий, оборудования и центров для проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, существуют планы по усилению и модернизации санитарно-карантинного контроля на государственной границе, а также другие меры.