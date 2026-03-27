Глава Ростелекома рассказал о резком росте спроса на стационарные телефоны

Опубликовано 27 марта 2026, 20:551 мин.
Глава Ростелекома рассказал о резком росте спроса на стационарные телефоныСтационарные телефоны выбирают как гарантию связи
В России вырос спрос на установку стационарных телефонов, сообщает РИА Новости. Об этом заявил глава Ростелекома Михаил Осеевский на съезде РСПП. По его словам, многие «очень уважаемые люди» выбирают проводную связь как гарантированный способ оставаться на связи на фоне вводимых в регионах ограничений мобильной связи.
© Ferra.ru
Осеевский отметил, что компания фиксирует заметный рост числа запросов на установку городских телефонов. Люди хотят быть уверенными, что смогут дозвониться в любой момент, особенно когда мобильная сеть может работать с перебоями или ограничениями.
При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами из «белого списка» Минцифры — в нём более 120 ресурсов, включая соцсети, госсайты, банки и операторов связи. Однако для голосовой связи стационарный аппарат остаётся самым надёжным вариантом. В Ростелекоме видят в этом устойчивый тренд.