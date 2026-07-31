Глава РЖД назвал российские железные дороги самыми надёжными в мире

Глава компании также отметил, что российские железные дороги в два раза надёжнее американских; по его словам, там количество происшествий на миллион километров работы вдвое выше, чем в России.

«Начать хотел бы с того, что мы — самая безопасная, надёжная железная дорога в мире», — заявил глава РЖД.