Глава РЖД назвал российские железные дороги самыми надёжными в мире

Опубликовано 31 июля 2026, 20:001 мин.
Глава РЖД назвал российские железные дороги самыми надёжными в миреПоказатели в три раза лучше среднемировых
Гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отечественные железные дороги являются самыми безопасными и надёжными в мире. По его словам, по показателям Международного союза железных дорог РЖД в три раза надёжнее среднемирового уровня.
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Глава компании также отметил, что российские железные дороги в два раза надёжнее американских; по его словам, там количество происшествий на миллион километров работы вдвое выше, чем в России.
«Начать хотел бы с того, что мы — самая безопасная, надёжная железная дорога в мире», — заявил глава РЖД.