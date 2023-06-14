Глава «Сбербанка» предложил создать конкурента оператору карт «Мир»

Для развития платежных инструментов в России необходимо создание альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК) — оператору карт «Мир», Visa и Mastercard, а также Системы быстрых платежей, заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

В настоящее время участники финансового рынка, по его словам, обсуждают ее создание. В то же время конкретных планов у участников рынка пока нет, признает Греф.

По мнению главы «Сбербанка», оптимальным вариантов была бы продажа НСПК Банком России. Это бы стало реализацией изначальной задумки платежной системы, при которой долями в ней владели бы банки. Альтернативой может быть создание рыночной альтернативы НСПК, с помощью которого можно будет сравнить качество услуг ценообразование. Конкуренция придаст ускорение развитию платежных инструментов, отмечает Греф.

В то же время сам «Сбербанк» вряд ли сможет создать собственную платежную систему, считает его глава. Для этого нужно как согласие участников рынка, так и государства, подчеркивает менеджер.