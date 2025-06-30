Глава Сбербанка предложил ввести в школах уроки по кибербезопасности

По мнению Грефа, нынешний курс школьной информатики устарел и не соответствует современным требованиям. Он подчеркнул, что предмет не дает детям практических цифровых навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущем на рынке труда.

Новый учебный курс должен быть направлен на то, чтобы научить школьников безопасному использованию цифровых технологий. Это особенно важно на фоне растущих угроз в интернете и постоянного роста количества онлайн-сервисов, с которыми ежедневно сталкиваются дети и подростки.

Кроме того, Греф подчеркнул, что стремительное развитие технологий делает невозможным получение образования «на всю жизнь». Он считает, что в современном мире необходимо постоянно учиться и быстро адаптироваться к новым условиям.