Глава СПЧ: ежедневный ущерб от кибермошенничества достигает 1 млрд рублей

Опубликовано 28 июня 2025, 08:151 мин.
Глава СПЧ: ежедневный ущерб от кибермошенничества достигает 1 млрд рублейГотовится специальный доклад
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что ежедневный ущерб от кибермошенничества в России составляет порядка 1 млрд рублей.
Фадеев отметил, что СПЧ представит доклад о цифровой трансформации и защите прав граждан в цифровом пространстве. Это будет обновлённый доклад, предыдущий на эту тему был представлен в 2021 году.
По словам Фадеева, за прошедшие с того времени 4 года возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан.
«За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно», — рассказал глава СПЧ.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков