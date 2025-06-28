Глава СПЧ: ежедневный ущерб от кибермошенничества достигает 1 млрд рублей

Фадеев отметил, что СПЧ представит доклад о цифровой трансформации и защите прав граждан в цифровом пространстве. Это будет обновлённый доклад, предыдущий на эту тему был представлен в 2021 году.

По словам Фадеева, за прошедшие с того времени 4 года возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан.

«За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно», — рассказал глава СПЧ.