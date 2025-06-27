Глава Twitch заявил, что сервис не уйдёт из России

К тому же Twitch не имеет планов сворачивать деятельность в России, несмотря на то, что стриминговая платформа не получает здесь доход, что ставит под сомнение финансовую целесообразность присутствия сервиса.

Клэнси сравнил ситуацию в России и Южной Корее, откуда ушёл. Проблемы с Россией связаны с санкциями, в Корее кардинально другая внутренняя ситуация.

«У нас нет никаких планов уходить из России, мы планируем продолжать работать в ней, так что это другая ситуация в сравнении с той, что произошла в Корее. Россия является проблемой из-за санкций, поэтому это не решение Twitch, а это решения, которых мы должны придерживаться, основанные на правительственных правилах и требованиях. Мы надеемся, что санкции со временем будут урегулированы, и тогда мы сможем сильнее ориентироваться на Россию. Это не обязательно долгосрочное решение, но его пришлось рассмотреть, поскольку это было важным фактором в экономике работы сайта», — подчеркнул глава Twitch.