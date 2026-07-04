В России
Опубликовано 04 июля 2026, 00:45
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Глава WB Банка: доля QR-платежей в России в ближайшие годы может вырасти вдвое

Переход от пластиковых карт к QR-кодам назван следующим этапом
Председатель правления WB Банка Георгий Горшков на Финансовом конгрессе ЦБ спрогнозировал двукратный рост доли QR-платежей в ближайшие два-три года. По его словам, рынок движется к постепенному отказу от пластиковых карт, которых в обращении сейчас находится около 550 млн штук, что создаёт издержки порядка 250 млрд рублей. Ключевую роль в этом переходе сыграет масштабирование универсального QR-кода.
Глава WB Банка: доля QR-платежей в России в ближайшие годы может вырасти вдвое

© Ferra.ru

Горшков отметил, что конкуренция на платёжном рынке будет усиливаться, а следующим технологическим переходом станет смещение от пластика в пользу QR-кодов. С 1 сентября 2026 года все банки обязаны обеспечить использование универсального платёжного кода, а системно значимые кредитные организации ещё и приём цифровых рублей. Доля некарточных платежей, в которые входят QR, биометрия, приложения, в первом квартале 2026 года уже выросла до 14,9%.

При этом основным способом оплаты пока остаётся карта, преимущественно через NFC — почти 60% операций. Однако, по мнению Горшкова, тенденция к цифровизации и снижению издержек приведёт к ускоренному переходу на новые форматы.

«Возможно, следующим фронтиром технологического перехода на платёжном рынке станет постепенный отказ от пластика. В ближайшие два-три года доля QR-платежей вырастет раза в два», — подчеркнул Горшков.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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