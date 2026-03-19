Главком ВМФ России: на Севмаше строят ещё две подлодки с ядерными «Булавами»

Новые ракетоносцы строятся на Севмаше. Главком отметил, что они относятся к четвёртому поколению и остаются единственными в мире стратегическими подводными крейсерами этого класса. Американские АПЛ «Огайо», составляющие основу ядерных сил США, принадлежат к предыдущему поколению.

По словам адмирала Моисеева, подлодки проекта «Борей-А» несут ракеты «Булава» с ядерной боевой частью. Они приходят на смену крейсерам проекта 667БДРМ «Дельфин», вооружённым ракетами «Синева». Ранее, в сентябре 2025 года, эксперты подчёркивали, что российские «Бореи» по своим характеристикам не имеют аналогов в мире.

«Россия – одна из немногих стран мира, способная создавать такие сложные системы, как подводные лодки, и иметь в арсенале Военно-Морского Флота ракетные подводные лодки стратегического назначения (РПЛСН), составляющие основу морской компоненты стратегических ядерных сил государства, а также многоцелевые атомные и неатомные ПЛ», — подчеркнул главнокомандующий ВМФ.