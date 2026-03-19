Опубликовано 19 марта 2026, 19:15
Главком ВМФ России: на Севмаше строят ещё две подлодки с ядерными «Булавами»

Всего в составе ВМФ будет десять подлодок этого класса
Главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев в интервью газете «Красная Звезда» сообщил, что российские предприятия строят две новые стратегические атомные подлодки проекта 955А «Борей-А», которые будут оснащены баллистическими ракетами «Булава». Крейсера «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин» пополнят боевой состав ВМФ, где уже несут службу восемь подлодок этого класса. «Бореи» приходят на смену субмаринам прошлого поколения.
Новые ракетоносцы строятся на Севмаше. Главком отметил, что они относятся к четвёртому поколению и остаются единственными в мире стратегическими подводными крейсерами этого класса. Американские АПЛ «Огайо», составляющие основу ядерных сил США, принадлежат к предыдущему поколению.

По словам адмирала Моисеева, подлодки проекта «Борей-А» несут ракеты «Булава» с ядерной боевой частью. Они приходят на смену крейсерам проекта 667БДРМ «Дельфин», вооружённым ракетами «Синева». Ранее, в сентябре 2025 года, эксперты подчёркивали, что российские «Бореи» по своим характеристикам не имеют аналогов в мире.

«Россия – одна из немногих стран мира, способная создавать такие сложные системы, как подводные лодки, и иметь в арсенале Военно-Морского Флота ракетные подводные лодки стратегического назначения (РПЛСН), составляющие основу морской компоненты стратегических ядерных сил государства, а также многоцелевые атомные и неатомные ПЛ», — подчеркнул главнокомандующий ВМФ.