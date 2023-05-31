«ГЛОНАСС» предложил свою помощь в отслеживании дронов

В случае необходимости государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» может начать отслеживать беспилотники на территории России, заявил генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Он отметил, что у системы реагирования на аварии уже есть опыт мониторинга малой авиации. Решение от «ГЛОНАСС», по мнению Райкевича, поможет наладить взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами и согласовать маршруты передвижения дронов. Таким образом, возможности использования дронов расширятся, упростятся и станут более безопасными.

Утром 30 мая восемь украинских беспилотников попытались нанесли удары по объектам в Москве и Московской области.