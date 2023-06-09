«ГЛОНАСС» предложил «Яндексу» опубликовать статистику аварий беспилотных такси

Публикация собираемой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» статистики о дорожных происшествиях с участием беспилотных такси поможет повысить доверие пользователей к технологии и ускорить ее массовое внедрение, заявил генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Кнопки SOS госинформсистемы установлены во всех робомобилях. «ГЛОНАСС» предлагает «Яндексу» и другим разработчикам беспилотных автомобилей сделать данные о происшествиях — координаты, скорость и направление движения в моменте срабатывания устройства — публичными.

Это, по мнению Райкевича, позволит видеть достоверную картину возможных происшествий. Она, в свою очередь, станет доказательством низкой аварийности и безопасности роботакси, уверен менеджер.

Ранее «Яндекс» заявил о начале тестирования беспилотных такси в московском районе Ясенево.