ГЛОНАСС представил собственное устройство для удалённой идентификации БПЛА

Устройство работает в режиме комбинированной сети и трансляции, используя GSM для покрытия сотовой связи и Wi-Fi в районах, где нет сигнала. Это полностью отечественная криптографически защищённая технология, предназначенная для идентификации и мониторинга БПЛА в удалённых или неподключённых районах, ключевой компонент единой системы идентификации беспилотных аппаратов.

По информации «Газеты.Ru», запуск системы запланирован на 1 марта 2026 года, и она уже прошла тестирование в 30 регионах. Система может получать данные с различных устройств, включая спутниковые и гибридные решения, и интегрирована с системой предоставления планов полётов Государственной корпорации по ОРВД. А запланированное устройство улучшит идентификацию в режиме реального времени, что упростит правоохранительным органам идентификацию беспилотников даже при отсутствии сотовой связи.

ГЛОНАСС планирует разработать общедоступное приложение с различными уровнями доступа для повышения уверенности в легальности пролетающих БПЛА.