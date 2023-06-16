«ГЛОНАСС» разработает спутниковый трекер для туристов, охотников и рыбаков

15:00, 16 июня 2023
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«ГЛОНАСС» разработает спутниковый трекер для туристов, охотников и рыбаковОн сможет подключаться к наилучшему из сигналов мобильных операторов
В России может появиться спутниковый трекер для охотников и туристов, с помощью которого можно будет вызывать спасателей.
«ГЛОНАСС» работает над созданием подключенного к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» спутникового трекера для российских охотников, рыболовов и туристов, заявил генеральный директор компании Андрей Райкович.
Такой трекер должен быть компактным и недорогим, чтобы обеспечить массовость спроса, отметил менеджер.
Предполагается, что устройство сможет подключаться к наилучшему сигналу сети связи для «ЭРА-ГЛОНАСС», объединяющей зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов России. Кроме того, трекер, как и в автомобилях, будет оборудован кнопкой для вызова спасателей.