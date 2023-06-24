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21:12, 24 июня 2023
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Головки самонаведения российских противокорабельных ракет усовершенствуют

Будет учитываться опыт СВО

«Гранит-Электрон» усовершенствует головки самонаведения противокорабельных ракет с учетом их применения в зоне СВО.

Входящий в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» концерн «Гранит-Электрон» модернизирует головки самонаведения противокорабельных ракет с учетом их применения в зоне специальной военной операции, заявил гендиректор предприятия Игорь Пономарёв.

По его словам, основам приоритетом в работе концерна является модернизация разработанных им изделий и выполнение гособоронзаказа. Кроме того, один из лидирующих отечественных разработчиков и производителей радиоэлектронного морского оборудования переориентировал работу по системам управления торпедным и ракетным оружием. «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает новые радиолокационные станциям для подводных лодок и надводных кораблей.

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