Google уведомила российских провайдеров, что заберёт свои устаревшие серверы

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Согласно Google, такие серверы больше не производятся и не имеют гарантийного обслуживания, что вынуждает компанию прекратить их использование. Официальная поддержка Dell R720 была прекращена ещё в 2018 году, что делает это оборудование устаревшим.

Процесс вывода серверов из эксплуатации начнётся в конце января 2026 года. Хотя Google может просто отключить их, вопрос вывоза остаётся открытым из-за текущей ситуации вокруг компании в России.

Google Global Cache (GGC) — это собственная CDN (сеть доставки контента) компании Google. Она позволяет операторам и провайдерам получать кэширующие серверы для ускорения доставки контента пользователям. На таких серверах хранится популярный контент, включая видео на YouTube и изображения в поисковых системах.

В России контент мог раздаваться не из Европы или Москвы, а из регионов, что ускоряло загрузку. Например, если пользователь ранее открыл видео на YouTube, оно загружалось не с европейского сервера, а с местного сервера Google Global Cache.