Городской «Атом»: представлен новый российский электромобиль

«Кама» представила функциональный образец «Атома» — первого электромобиля, созданного в России с нуля. На рынке он появится в 2025 году, сообщают в пресс-службе компании.

Машина может разогнаться до скорости в 100 километров в час за семь секунд, запас её хода составляет 500 километров. По задумке разработчиков, электромобиль предназначается для города. Как следствие, он достаточно компактен: его длина – почти четыре метра, ширина – 1,7 метра, а высота – 1,6 метра.

Для «Атома» разрабатывают свое собственное программное обеспечение и автомобильную платформу. Аккумулятор и электропривод предоставят предприятия «Ростеха». Руководит разработкой электромобиля Харальд Грюбель, который ранее развивал проекты в Volkswagen, Mercedes и «Автовазе», отмечают в пресс-службе «Камы». Электромобиль будет оснащен автоматическими системами удержания в полосе, следования в пробке, распознавания дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

«Атом» видят автомобилем массового сегмента, подчеркнул гендиректор проекта Игорь Поваразднюк.