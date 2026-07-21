Госдума легализовала оборот криптовалют в России

Закон позволяет россиянам инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих компаний. Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным активам с лимитом от 300 000 рублей в год через каждого посредника. Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятая мера призвана снизить риски для неопытных участников высоковолатильного рынка.

Всем участникам внешнеэкономической деятельности разрешено использовать все виды криптовалют и стейблкоинов. Переводы на некастодиальные кошельки свыше 100 000 рублей будут проводиться с обязательным периодом охлаждения в 48 часов. Криптообменники смогут зачислять цифровую валюту только на счёт покупателя. При этом с сентября 2027 года станет обязательной проверка счетов получателей.