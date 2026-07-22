В России
Опубликовано 22 июля 2026, 16:10
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Госдума лишила иностранные автобренды права вернуть заводы в России

Суды смогут отказать в обратном выкупе активов при поддержке санкций
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий отказывать ушедшим из России иностранным компаниям в реализации опциона обратного выкупа своих предприятий. Документ касается автопроизводителей из «недружественных» стран, таких как Renault, Mercedes и Nissan, которые ранее передали активы российским инвесторам с возможностью их возвращения.
Госдума лишила иностранные автобренды права вернуть заводы в России

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Ограничение может установить только суд при соблюдении ряда условий. Поводом для отказа может стать характер сделки: например, если российский покупатель вкладывал средства в развитие производства, без которых работа могла остановиться. Также запрет на возврат активов возможен в случае поддержки компанией антироссийских санкций. Решение принимается вне зависимости от того, обращался ли иностранный инвестор к новому владельцу по вопросу выкупа.

После вступления решения суда в силу у инвесторов будет год на требование компенсации у российского собственника. Однако суд вправе уменьшить её размер или вовсе отказать в выплате.

Как отмечает издание Quto, некоторые опционы действуют до сих пор: Renault может вернуть АвтоВАЗ до 2028 года, а Nissan — петербургский завод до 2029-го. Hyundai ещё в декабре 2025 года отказался от использования такого права.

Источник:Quto
Автор:Андрей Кадуков
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