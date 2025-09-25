Госдума приняла поправки к закону об отмене навязчивых подписок

Согласно внесённым изменениям, поставщики услуг обязаны прекращать автоматические списания за продление подписки сразу после получения первого запроса от пользователя. Председатель ГосДумы Вячеслав Володин отметил, что принятие этого закона усилит правовую защиту граждан от несанкционированного списания денег.

Поставщики услуг будут обязаны подтверждать и выполнять требование потребителя об отзыве ранее предоставленных данных банковского счёта, в том числе возможность подачи запросов об отзыве в электронной форме.