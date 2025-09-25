Госдума приняла поправки к закону об отмене навязчивых подписок

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:021 мин.
Госдума приняла поправки к закону об отмене навязчивых подписокБудет проще отказаться от ненужных услуг
Государственная Дума приняла в третьем, и окончательном чтении, поправку к Федеральному закону «О защите прав потребителей», направленную на упрощение процедуры аннулирования автоматических платежей за продление подписки. Пользователи смогут просто отказываться от ненужных или навязанных им услуг, вклбчая подписки.
Согласно внесённым изменениям, поставщики услуг обязаны прекращать автоматические списания за продление подписки сразу после получения первого запроса от пользователя. Председатель ГосДумы Вячеслав Володин отметил, что принятие этого закона усилит правовую защиту граждан от несанкционированного списания денег.
Поставщики услуг будут обязаны подтверждать и выполнять требование потребителя об отзыве ранее предоставленных данных банковского счёта, в том числе возможность подачи запросов об отзыве в электронной форме.
Источник:Государственная Дума РФ
Автор:Андрей Кадуков
