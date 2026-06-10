В России
Опубликовано 10 июня 2026, 15:40
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Госдума приняла закон об экспериментальном правовом режиме для ИИ

Срок ЭПР увеличили с трёх до пяти лет
Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который расширяет возможности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для внедрения ИИ-технологий в России. Документ позволяет устанавливать специальное регулирование под конкретные инновации, увеличивает срок ЭПР с трёх до пяти лет и даёт субъектам режима право самим инициировать его прекращение.
Госдума приняла закон об экспериментальном правовом режиме для ИИ

© Ferra.ru

По словам депутата Алексея Говырина, в рамках ЭПР правительство даёт компаниям на определённой территории и времени возможность работать с особенностями законодательства. Это упрощает адаптацию правовой базы под условия эксперимента. Увеличение срока поможет глубже оценить эффективность инициатив и их влияние на правоприменительную практику.

Новым основанием для прекращения статуса субъекта ЭПР становится мотивированное обращение самого участника, например, при достижении целей эксперимента или изменении приоритетов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

«Новый закон предусматривает ряд существенных изменений в правовом регулировании экспериментальных правовых режимов. Во-первых, предлагается расширить возможности установления специального регулирования в рамках данных режимов, что предполагает более удобную адаптацию правовой базы к специфическим условиям эксперимента», — отметил Говырин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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