Госдума приняла закон об отборе кандидатов в космонавты

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому финансирование и порядок отбора и подготовки космонавтов, а также формирование космических экипажей закрепляется за госкорпорацией «Роскосмос».

В пояснительной записке к нему отмечается, что в настоящее время в законодательстве отсутствует прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов, организации и проведению послеполетных мероприятий выполняются подведомственным «Роскосмосу» Научно-исследовательский испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Что важно, не проясняется и порядок финансирования, подчеркивается в документе.

Закон гласит, что отбор россиян для подготовки к космическим полетам финансируется из бюджета и проводится НИИ ЦПК. Вступит он в силу со дня официально со дня опубликования.