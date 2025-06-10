Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков возле школ

Законопроект, соавтором которого является лидер партии Сергей Миронов, направлен на расширение существующих ограничений на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. В законопроекте указаны конкретные территории, такие как образовательные, медицинские и спортивные учреждения, где такая продажа будет запрещена. В законопроект также включено положение о запрете продажи в радиусе ста метров от образовательных учреждений, что соответствует правилам продажи алкоголя и табака.

Инициатива направлена на регулирование условий и мест розничной продажи энергетических напитков с целью защиты здоровья и благополучия населения.

«Предлагаю запретить розничную продажу энергетиков на территориях и в помещениях образовательных, спортивных, медицинских, санаторно-курортных учреждений. Энергетики не должны продаваться на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, в учреждениях культуры», — отметил Сергей Миронов в интервью РИА Новости.