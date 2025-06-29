Госдума смягчит требования к онлайн-кинотеатрам на предмет прокатных удостоверений

Однако документ доработают из-за риска отката российской аудитории на пиратские платформы. Поправки к законопроекту предполагают получение онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений только для новых фильмов и сериалов. А для тех кинолент, которые уже размещены на сайтах кинотеатров, прокатные удостоверения не потребуются.

Боярский отметил, что новые требования позволят избежать многолетнего оформления документов на существующий контент. Так, порядка 90% существующего стримингового контента, размещённого на «Кинопоиске», пришлось бы удалить, согласно новому закону. Поэтому игроки рынка надеются на озвученные поправки.

«Речь не идёт о том, чтобы обилечивать прокатными удостоверениями те произведения, которые уже лежат на аудиовизуальных сервисах. Речь об обязанности или добровольности получения прокатного удостоверения на премьерные показы того, что будет появляться», — подчеркнул Сергей Боярский.