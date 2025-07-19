Госдума вряд ли включит Telegram с список ПО из недружественных стран

По словам Горелкина, WhatsApp, скорее всего, попадёт в список ПО из недружественных стран. Правительство России по поручению президента разрабатывает такой список.

Однако Telegram имеет другую регистрацию: мессенджер зарегистрирован в Британских Виргинских островах, но главный офис компании находится «во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах». Депутат отметил, что Telegram не попадёт в список ПО из недружественных стран, если будет выполнять законы России и покажет, что хочет остаться на рынке.

Горелкин также рассказал, что место WhatsApp в России, вероятнее всего, займёт национальный мессенджер MAX.

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадёт, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке», — подчеркнул политик.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.