Госдума вряд ли включит Telegram с список ПО из недружественных стран

Госдума вряд ли включит Telegram с список ПО из недружественных странТем более, если мессенджер будет выполнять российские законы
По словам Горелкина, WhatsApp, скорее всего, попадёт в список ПО из недружественных стран. Правительство России по поручению президента разрабатывает такой список.
Однако Telegram имеет другую регистрацию: мессенджер зарегистрирован в Британских Виргинских островах, но главный офис компании находится «во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах». Депутат отметил, что Telegram не попадёт в список ПО из недружественных стран, если будет выполнять законы России и покажет, что хочет остаться на рынке.
Горелкин также рассказал, что место WhatsApp в России, вероятнее всего, займёт национальный мессенджер MAX.
«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадёт, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке», — подчеркнул политик.
* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.