В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 11:01
1 мин.

Готовьтесь к зелёному: теперь 2ГИС показывает таймеры светофоров

Функция доступна в приложении и на экранах авто
В приложении 2ГИС начали отображаться сигналы светофоров и таймеры до их смены. Сначала технология появилась внутри Третьего транспортного кольца и в нескольких районах Москвы, включая Хорошевский, Дорогомилово, Раменки и Филёвский парк. В ближайшее время эта возможность заработает по всей столице. Первые тесты новой функции запустили ещё в апреле 2025 года: тогда в навигаторе отображались сигналы светофоров только на шести перекрёстках.
Готовьтесь к зелёному: теперь 2ГИС показывает таймеры светофоров

© 2ГИС

Функция стала возможной благодаря сотрудничеству 2ГИС и Центра организации дорожного движения Москвы. Интеграция доступна в мобильных версиях приложения для iOS и Android, а также на экранах автомобилей через Apple CarPlay и Android Auto.

Готовьтесь к зелёному: теперь 2ГИС показывает таймеры светофоров

© 2ГИС

По данным опроса, проведённого Rambler&Co среди 68 тысяч водителей, почти все автомобилисты хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда сигнал светофора оказывался закрыт автобусом, грузовиком или дорожным знаком. Новая опция решает эту проблему: в режиме маршрута водитель видит обратный отсчёт до смены сигнала прямо на экране телефона или мультимедийной системы автомобиля.

Важно, что данные передаются в реальном времени и синхронизированы с интеллектуальными светофорами Москвы. Навигатор отображает именно тот сигнал, который актуален для движения по конкретному маршруту. Даже если на самом светофоре нет таймера, он появится в приложении, что помогает исключить путаницу.

Сервис также полезен в ситуациях, когда перекрёсток ещё не виден из-за расстояния, поворота дороги или других машин. Таймер на карте позволяет заранее понять, какой сигнал будет впереди, и подготовиться к остановке или началу движения.

По планам разработчиков, в 2026 году аналогичная технология может появиться и в других городах России.

Источник:2ГИС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#2GIS
,
#светофор
,
#карты
,
#навигатор