Готовьтесь к зелёному: теперь 2ГИС показывает таймеры светофоров

По данным опроса, проведённого Rambler&Co среди 68 тысяч водителей, почти все автомобилисты хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда сигнал светофора оказывался закрыт автобусом, грузовиком или дорожным знаком. Новая опция решает эту проблему: в режиме маршрута водитель видит обратный отсчёт до смены сигнала прямо на экране телефона или мультимедийной системы автомобиля.

Важно, что данные передаются в реальном времени и синхронизированы с интеллектуальными светофорами Москвы. Навигатор отображает именно тот сигнал, который актуален для движения по конкретному маршруту. Даже если на самом светофоре нет таймера, он появится в приложении, что помогает исключить путаницу.

Сервис также полезен в ситуациях, когда перекрёсток ещё не виден из-за расстояния, поворота дороги или других машин. Таймер на карте позволяет заранее понять, какой сигнал будет впереди, и подготовиться к остановке или началу движения.

По планам разработчиков, в 2026 году аналогичная технология может появиться и в других городах России.