Гознак: на купюрах 1000 и 5000 рублей использованы оптически-переменные элементы

По словам Трачука, у Гознака есть научно-исследовательский институт, а также налажено взаимодействие с заказчиками, университетами и научными организациями. Исследовательские группы планомерно занимаются разработкой защитных технологий. При этом, как подчеркнул глава компании, защитные элементы не разрабатываются с нуля под каждую новую банкноту — работа ведётся на постоянной основе.

Напомним, обновлённая тысячерублевая банкнота была введена в обращение Банком России в декабре прошлого года. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу: на лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

«У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновлённых купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей», — отметил Трачук.