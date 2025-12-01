Губернатор Московской области рассказал, куда идут деньги на медицину

Средства направляются на ремонт поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и закупку современного оборудования в рамках национального проекта. По словам Воробьева, власть продолжит вкладывать ресурсы в систему здравоохранения, так как это крайне востребовано жителями, пишет 360.ru.

Отдельной проблемой, по данным 2025 года, остаётся электронный документооборот, на который пришлось 44% жалоб. Для их снижения необходимо укрепить надёжность и корректность работы информационных систем.

Работа с пациентами, как в поликлиниках, так и в стационарах, также требует внимания. Хотя ситуация улучшается, потенциал для роста сохраняется, особенно в службе скорой помощи.

Воробьев отметил, что внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и телемедицина, должно быть осмотрительным. Для их эффективной работы необходима адаптация нормативной базы под современные реалии.