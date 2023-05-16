«Губки» для ран: в России создали обеззараживающие импланты

Исследователи из Института элементоорганических соединений (ИНЭОС) им. А.Н. Несмеянова РАН и Сеченовского университета разработали импланты из насыщенного антибиотиками криогеля. О своих достижениях российские ученые рассказали в журнале Gels.

Криогели изготавливают, замораживая и размораживая растворы полимеров. В результате получается полимерная матрица наподобие губки. Благодаря своей пористой структуре внутри имплантов может содержаться лекарство, высвобождаемое в ране. В своих исследованиях специалисты использовали антибиотики — цефтриаксон и флуконазол.

Созданные учеными на основе поливинилового спирта материалы не токсичны, не прирастают к тканям и не позволяют ране неконтролируемо срастаться. Их можно производить в самых разных формах в двух видах — разлагаемом и неразлагаемом. В первом случае они будут разлагаться ферментами организма и не требуют последующего извлечения, во втором — помогут еще и удалять гной.

Опыты с испытанием имплантов на животных показали хорошие результаты, подчеркивают исследователи, которые готовы продолжить тестировать их на людях. Разработка запатентована и готова к массовому производству. Особую пользу импланты могут принести в условиях, где нет возможности качественно обеззаразить инфицированную рану, отмечают специалисты.