Hyundai зарегистрировала в России 15 товарных знаков автомобилей Genesis

В список вошли модели GT60, GT64, GT70, GT80, GT84, GT90, GT94, а также GC60, GC64, GC70, GC74, GC80, GC84, GC90, GC94. Все знаки относятся к 12-му классу МКТУ (автомобили).

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, зарубежные бренды стараются регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России, чтобы защититься от подделок. Даже если рынок временно недоступен, правообладатель заинтересован в сохранении репутации. Регистрация не означает немедленного возврата компании на российский рынок.

Как отмечает ТАСС, ушедшие из России компании изучают возможность возвращения на наш рынок, но их сдерживают санкции.