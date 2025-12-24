ИИ-ассистент Сбера получил сертификат финансового аналитика

Опубликовано 24 декабря 2025, 10:141 мин.
ИИ-ассистент Сбера получил сертификат финансового аналитикаГигаЧат сдал сложный профессиональный экзамен
Нейросеть ГигаЧат от Сбера успешно прошла сертификацию финансового аналитика (СФА). Искусственный интеллект (ИИ) сдал сложный профессиональный экзамен, выполнив задания по микро- и макроэкономике, финансовому учету, корпоративным финансам, этике и производным инструментам.
© Ferra.ru
Тестирование проводилось в отдельной сессии, чтобы обеспечить объективность. ГигаЧат набрал результат, более чем на 10% превышающий необходимый проходной балл. Наиболее сложными для нейросети оказались вопросы по корпоративным финансам, а раздел «Альтернативные инвестиции» был выполнен успешно.
Сертификат СФА, который разработан Национальной финансовой ассоциацией и Ассоциацией финансовых аналитиков, является признанным стандартом в отрасли. Экзамен включает две трехчасовые сессии по 120 вопросов. Его программа утверждается советом с участием представителей Банка России.
Как отмечают в Сбере, получение сертификата подтверждает глубокое понимание нейросетью финансовой отрасли.