ИИ научился за секунду находить причину инфаркта по снимкам сердца

Опубликовано 26 июня 2025, 18:531 мин.
ИИ научился за секунду находить причину инфаркта по снимкам сердцаНовая система в 1500 раз быстрее врачей
Ученые из Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную за 400 миллисекунд выявлять опасные атеросклеротические бляшки — основную причину инфарктов. Для сравнения, врачу на аналогичный анализ требуется 10−30 минут.
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Как пояснил руководитель проекта Никита Кочергин, разрыв нестабильных бляшек в коронарных сосудах приводит к инфаркту миокарда. Новая технология оптической когерентной томографии с ИИ-анализом позволяет своевременно обнаруживать угрозу и предотвращать катастрофу, что соответствует принципам превентивной медицины.
Разработка велась два года при поддержке гранта Российского научного фонда. Искусственный интеллект обучали распознавать опасные изменения сосудов по внутрисосудистым изображениям. Результаты уже опубликованы в ведущих отечественных журналах и представлены на международных конференциях.