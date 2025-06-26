ИИ научился за секунду находить причину инфаркта по снимкам сердца

Как пояснил руководитель проекта Никита Кочергин, разрыв нестабильных бляшек в коронарных сосудах приводит к инфаркту миокарда. Новая технология оптической когерентной томографии с ИИ-анализом позволяет своевременно обнаруживать угрозу и предотвращать катастрофу, что соответствует принципам превентивной медицины.

Разработка велась два года при поддержке гранта Российского научного фонда. Искусственный интеллект обучали распознавать опасные изменения сосудов по внутрисосудистым изображениям. Результаты уже опубликованы в ведущих отечественных журналах и представлены на международных конференциях.