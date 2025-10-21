ИИ помог российскому сельскому хозяйству повысить урожайность и снизить издержки

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в Краснодарском крае, Татарстане и Ростовской области. Системы анализируют метеоданные, информацию с полевых датчиков и спутниковые снимки. Это помогает аграриям определять оптимальные сроки посева, полива и внесения удобрений.

Технологии машинного зрения и прогнозной аналитики своевременно обнаруживают заболевания растений и вредителей. Катырин отметил, что это позволяет предотвращать ущерб до его возникновения, делая агробизнес более устойчивым.

Российские агротехнологии вызывают интерес у партнеров из стран ЕАЭС, Азии и Африки. Развитие этого направления укрепляет экспортный потенциал и способствует формированию новых моделей международного сотрудничества.