ИИ помог Верховному суду России обновить постановление о подготовке дел

Пленум ВС под руководством Игоря Краснова отправил проект на доработку в редакционную комиссию. За 17 лет в Гражданский процессуальный кодекс внесли около 500 изменений, появились апелляционные и кассационные суды. Поэтому старый документ устарел, и потребовалось его обновление.

Как отмечает РИА Новости, использование ИИ не означает, что решение принял робот: нейросеть помогала юристам собирать и анализировать большие объёмы информации, чтобы учесть все изменения законодательства. Это ускорило работу и повысило точность. Однако окончательный текст всё равно подготовили люди. Ожидается, что новое постановление заменит документ 2008 года и будет применяться судами при рассмотрении гражданских дел.

«С момента принятия данного постановления прошло более 17 лет. В рамках судов общей юрисдикции был за этот период введён институт апелляция, утверждены апелляционные и кассационные суды, что также повлияло на порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции, в Гражданский процессуальный кодекс были внесены порядка 500 изменений», — подчеркнул Горшков.