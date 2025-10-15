ИИ-помощник поможет учёным быстрее проектировать наноструктурированные материалы

По словам аспиранта Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Никиты Кроткова, платформа с мультиагентной архитектурой и расширенными возможностями поисковой генерации значительно повышает качество обработки научных данных. В отличие от универсальных ИИ-ассистентов, новая разработка специализируется на проектировании наноструктур и прогнозировании клеточных реакций.

Первоначальные испытания показали точность системы на уровне 81% с минимальным количеством ошибок, благодаря проверке актуальности данных и их сравнению с исходными источниками. Платформа обладает возможностью масштабирования и обновления базы знаний без необходимости полной перестройки, что обеспечивает её актуальность и эффективность.

«Мы целенаправленно создали не универсального научного ИИ-ассистента, а специализированный инструмент для реальной лабораторной задачи — проектирования наноструктур и предсказания клеточных ответов. Многоагентная архитектура с использованием поисково-дополненной генерации позволяет многократно повысить качество ответов, что критически важно в работе с научными данными», — подчеркнул Кротков.